Gary Whitta invite Reggie Fils-Aimé dans son Talk Show réalisé dans Animal Crossing : New Horizons

Quand on dit que Animal Crossing : New Horizons est le titre idéal en cette période de confinement, certains se plaisent à appuyer cette information. Aujourd'hui penchons nous sur le cas de Gary Whitta, scénariste connus entre autres pour avoir écrit le scénario de Rogue One : A Star Wars Story. Ce dernier étant également à l'arrêt suite au confinement dû au Covid-19, a eu l'idée de créer sur son île de Animal Crossing : New Horizons un talk-show, et d'y inviter plusieurs célébrités.

Parmi les invités à qui il a envoyé des invitations, nous pouvons retrouver Reggie Fils-Aimé, ancien président de Nintendo of America. Si cette invitation est bien partie pour être acceptée par l'intéressé, il nous tarde de voir comment celle-ci sera mise en forme.