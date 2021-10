Tortimer est bien vivant et revient dans Animal Crossing : New Horizons

Souvenez-vous, peu avant la sortie d'Animal Crossing : New Horizons, une séquence du jeu issu d'un Nintendo Direct spécial avait semé le trouble à cause d'une pierre tombale glissée dans le décor... Était-ce la tombe de Follet ou celle de... Tortimer, l'iconique tortue qui jouait un grand rôle dans les autres opus mais semblait absent d'Animal Crossing : New Horizons... Depuis, la réponse à cette question n'a jamais été vraiment trouvée- si tant est qu'il y en est eu une un jour, mais une chose était certaine : Tortimer était jusqu'à présent absent du jeu. Mais tout vient à point à qui sait attendre puisque lors du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons publié vendredi dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ici) une séquence nous a permis de retrouver l'ancien maire, bien vivant se la coulant douce sur l'Île de Joe !

Comme vous le savez sûrement, le mois prochain , Animal Crossing : New Horizons recevra ces ultimes mises à jour permettant notamment de retrouver Robusto mais aussi à l'île de Joe d'accueillir de nouvelles boutiques ainsi que de vieilles connaissances. C'est donc là-bas qu'on retrouvera Tortimer, dans une caravane comme en vacances. A priori, il nous aidera à gérer notre espace de stockage. La bonne nouvelle s'est répandu sur les réseaux sociaux et les fans ont partagé leur joie tout le week-end avec de nombreux messages : Tortimer est vivant !. Avec, notamment, le retour d'Astrid et d'Amiral, tous les personnages emblématiques du jeu sont désormais bien présents dans le jeu.

Pou rappel, les ultimes transformations d' Animal Crossing : New Horizons sont attendues le 5 novembre 2021 . Pour tout savoir, rendez-vous sur notre news spéciale.

Source : Nintendolife