Animal Crossing : New Horizons - Une pierre tombale affole les internautes

Ce jeudi 20 février a été l'occasion de découvrir un Nintendo Direct dédié à Animal Crossing : New Horizons à paraître le 20 mars sur Nintendo Switch. Si beaucoup de fans ont pu prendre note d'une myriade d'informations concernant les caractéristiques du jeu, d'autres plus observateurs comme la page Twitter Tom Nook on New Horizons ont bloqué sur un détail beaucoup moins bucolique : la présence d'une vieille pierre tombale dissimulée derrière un arbre.

A partir de là, les internautes ont naturellement commencé à spéculer sur cet élément insolite du décor. Alors que certains pensent qu'il s'agit de la tombe du personnage de Follet, un être fantomatique qui n'apparait que la nuit, d'autres pensent que cette dernière appartiendrait à... Tortimer, personnage iconique de la licence. Ou peut-être ne s'agit-il tout simplement que d'une décoration d'extérieur. Pour avoir le fin mot de cette histoire, nous vous donnons donc rendez-vous le 20 mars 2020 .