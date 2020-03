Animal Crossing : New Horizons - Créez l'île de vos rêves !

Encore un peu plus de deux semaines à patienter avant la sortie de Animal Crossing : New Horizons sur Nintendo Switch ! En attendant le 20 mars , Nintendo France commence à mettre en place les trailers et autres publicités afin de promouvoir leur dernier titre. Au menu : un aperçu rapide des notions de crafting, l'exploration de notre île déserte, ainsi que les habituelles activités présentes depuis le début : entretenir les fleurs, dénicher des fossiles, pêcher ou encore chasser les insectes.

En attendant d'avoir plus de contenu à nous mettre sous la dent, nous vous laissons ci-dessous la dernière vidéo en date diffusée par Nintendo, et vous donnons donc rendez-vous le 20 mars 2020 .