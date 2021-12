Des fragments de gyroïdes échouent désormais sur les plages d'Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons est un phénomène que l'on ne présente plus. On vous a déjà dit (notamment dans notre test) à quel point on trouvait que le jeu avait été extrêmement bien pensé et construit, transcendant tous les mécanismes ayant fait le succès de la licence pour en faire une brillante synthèse à même de plaire à un large public. Une ode à l'évasion et à la bienveillance dont l'écho s'est retrouvé décuplé par la crise mondiale que nous traversons (encore et toujours) actuellement. Il y a peu, le jeu a reçu une mise à jour le faisant passer en version 2.0.4 corrigeant différents bugs et apportant quelques améliorations (voir détails dans notre news spéciale.) Parmi les changements, outre la fin de la parenthèse +18 dans Happy Home Paradise, certains joueurs ont relevé sur les réseaux que désormais des fragments de Gyroïdes échouaient sur les plages du jeu. C'est apparemment une nouveauté qui n'a pas été confirmée par Nintendo mais à priori, c'est une nouvelle façon de récupérer des Gyroïdes pour sa collection. Si vous en avez trouvé, n'hésitez pas à nous le confirmer en commentaires.

