Animal Crossing : New Horizons se met à jour et passe en version 2.0.4 - Tous les détails

Le jeu Animal Crossing : New Horizons continue son petit bonhomme de chemin, pour le plus grand bonheur des fans de la licence, et se met toujours régulièrement à jour. C'est le cas aujourd'hui avec la mise à jour 2.0.4, toujours disponible gratuitement et sans abonnement Nintendo Switch Online, qui vient corriger quelques petits problèmes tout en améliorant la jouabilité de celui-ci et de son extension Happy Home Paradise. Comme d'habitude, Nintendo joue la carte de la transparence et nous propose le patch note dans son intégralité, le voici ci-dessous :

Problèmes résolus Résolution d’un problème où le « kit installation échelle » pouvait disparaître lorsque la partie était sauvegardée et qu’un « kit installation échelle » était installé sur une falaise diagonale sur le troisième tiers d’une falaise.

Résolution d’un problème où les « plans saisonniers » des plans de bricolage de « tapis feuille d’érable » et « carpette arctique tuiles » ne s’affichaient pas correctement sous les bonnes saisons.

D’autres problèmes ont été résolus pour offrir une meilleure jouabilité. Problèmes résolus liés au contenu téléchargeable Les problèmes suivants concernant le contenu téléchargeable payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise ont été corrigés. Résolution d’un problème où les membres des infrastructures portant des vêtements utilisant des motifs perso semblaient ne pas porter de vêtements.

Résolution d’un problème avec le « hall d’exposition » où, lorsque les joueurs téléchargeaient leurs infrastructures après avoir visité des infrastructures d’un autre joueur, les membres des infrastructures du joueur apparaissaient comme des résidents de l’île ayant visité les infrastructures.

D’autres problèmes ont été résolus pour offrir une meilleure jouabilité.

Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis le 20 mars 2020 .

Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise est disponible depuis le 5 novembre pour les possesseurs du jeu de base contre 24,99 euros ou bien "gratuitement" pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack Additionnel qui rappelons-le coûte 39,99 euros pour un abonnement seul ou bien 69,99 euros pour un abonnement familial qui peut contenir jusqu'à 8 personnes.

Source : Nintendo