Animal Crossing : New Horizons reçoit son ultime mise à jour gratuite dès maintenant et passe en version 2.0.0 - Tous les détails

Voilà, c'est fini- ou presque ! On l'attendait demain et la voilà dés maintenant ! Animal Crossing : New Horizons reçoit en effet aujourd'hui son ultime mise à jour qui lui ajoute TOUT ce qui lui manquait jusqu'à présent et même plus ! Cependant, il semblerait que le DLC payant : Happy Home Paradise ne soit pas encore disponible...Retrouvez toutes les infos ci-dessous et notre premier aperçu de la mise à jour devrait suivre.

Robusto va ouvrir un café : Du nouveau arrive dans un coin du musée. Le propriétaire discret Robusto ouvrira le Perchoir après que vous ayez rendu une certaine faveur au directeur du musée, Thibou. Le Perchoir est un nouvel endroit pour faire une pause relaxante et déguster un café sélectionné à la main. Vous pouvez également rencontrer des habitants de l'île ici. Si vous utilisez le téléphone amiibo à l'intérieur du café, vous pouvez inviter d'autres personnages à vous rejoindre en utilisant des cartes amiibo compatibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez même inviter des amis*** sur votre île et les amener au Perchoir pour savourer ensemble des tasses de café relaxantes.

Faites une excursion en bateau avec Amiral : Amiral traîne à l'embarcadère et vous emmènera sur l'une des îles isolées sur son bateau. Le chant de marin avec lequel il vous fait la sérénade fait également partie du plaisir ! Vous pouvez arriver sur des îles avec une flore mystérieuse qui n'a jamais été vue auparavant, ou des îles avec des saisons et des heures différentes. Quel genre de mystères vous attendent ? Déterrer des gyroïdes : Jusqu'à présent, les fossiles pouvaient être déterrés du sol, et maintenant vous pouvez également trouver des gyroïdes. Chaque gyroïde joue des sons uniques. Vous pouvez même les personnaliser pour qu'ils correspondent à leur environnement lorsque vous les placez ! Faites vos achats au marché libre de l'île de Joe : L'Île de Joe est en pleine rénovation. Avec un peu d'aide de son amie Ginette, Joe invite quelques magasins sur l'île pour un marché libre. Donnez des clochettes à la cause pour que cela se produise ! Les visiteurs familiers de votre île comme Rounard, Sarah et Blaise auront désormais des magasins ici, et la boutique de Serge & Risette proposera une personnalisation de meubles qui ne peut pas être réalisée avec des établis de bricolage. Dans la boutique d'Astrid, elle examinera votre fortune du jour. Ginette peut même vous apprendre différentes coiffures !

Faîtes la cuisine : La cuisine sera ajoutée aux recettes de bricolage. Après avoir fait pousser des légumes dans votre jardin comme des tomates, du blé, de la canne à sucre, des pommes de terre et des carottes, vous pouvez combiner votre récolte ou d'autres ingrédients et remplir votre table à manger de plats délicieux. Profitez pendant qu'il fait chaud ! Soutien supplémentaire à votre vie insulaire : Nook, Inc. offrira un soutien supplémentaire pour votre vie insulaire. Qu'il s'agisse d'étirements de groupe sur la place et d'un plus grand stockage à domicile, en passant par le représentant résident capable d'établir des ordonnances telles que réduire la vitesse à laquelle les mauvaises herbes poussent ou obliger tous les résidents à se lever tôt le matin, il existe plus d'options pour vous aider à profiter et à vous adapter l'île pour s'adapter à votre style de vie.

