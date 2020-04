Animal Crossing : New Horizons : le nouveau personnage Audie / Monica est-il un hommage à la célèbre grand-mère gameuse ?

En français, le nouveau personnage s'appelle Monica mais en anglais, il porte le prénom d'Audie, un prénom plutôt rare que l'on n'entend pas très souvent... Cependant les fans de Nintendo et plus spécifiquement d'Animal Crossing le connaissent puisqu'il s'agit de celui de la grand-mère gameuse qui s'était fait connaître il y a quelques mois lorsque son petit fils avait dévoilé sur les réseaux sociaux, le temps qu'elle avait passé à jouer à Animal Crossing : New Leaf (soit 3 580 heures et 4 minutes !) Depuis, Audie est une véritable petite star des réseaux et, quelque part, un personnage du Nintendoverse qui grâce à une campagne sur gofundme a même reçu une Nintendo Switch offerte par les joueurs du monde entier !

Evidemment le fait qu'il y ait un personnage dans Animal Crossing qui justement s'appelle Audie ne peut qu'interpeller... Serait-ce une coïncidence ? Aux Etats-Unis, l'émission NBC's Today s'est intéressée à cette histoire et à essayer d'avoir une réaction de Nintendo qui malheureusement à refusé à la commenter, laissant planer le mystère...

En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.