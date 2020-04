Animal Crossing : New Horizons : un joueur recrée l'émission de télé "A Prendre ou à Laisser"

Animal Crossing : New Horizons est un jeu qui laisse une grande liberté aux joueurs qui peuvent y exprimer leur esprit créatif de différentes façons. Ainsi certains s'amusent à créer des animations ou des mini-jeux pour leurs amis notamment des chasses aux trésors, des parties de cache-cache, des labyrinthes ou des parcours d'embûches (voir ici.) Les idées sont nombreuses même si à priori les options sont limitées... Cependant, cela n'empêche pas certains joueurs de faire preuve de beaucoup d'imagination et de talent en créant des animations vraiment étonnantes. C'est le cas du Youtubeur xwater qui a recréé dans le jeu l'émission A Prendre ou A laisser (Deal or no Deal) avec beaucoup de minutie sauf qu'au lieu des fameuses boîtes remplies (ou pas) d'argent ce sont des sacs de clochettes ! Une reconstitution saisissante comme vous pourrez le constater en regardant la vidéo de la vraie-fausse émission bourrée d'humour et de suspens !

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Source : Nintendolife