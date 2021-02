Nintendo fête la Saint-Valentin avec des cartes virtuelles Animal Crossing : New Horizons

C'est la St-Valentin et si vous n'avez pas encore témoigné votre amour à votre moitié, il est encore temps de le faire avec ces petites cartes virtuelles publiées par Nintendo ayant pour thème Animal Crossing : New Horizons. Retrouvez ces cartes ci-dessous sachant, bien sûr, que c'est tous les jours qu'il faut célébrer l'amour. Un peu de douceur- surtout en cette période compliquée, ne peut pas faire de mal, bien au contraire !

#ValentinesDay is almost here! Make sure you’re ready with these #AnimalCrossing: New Horizons Valentine’s Day eCards. They’re perfect for sharing with your friends and loved ones! #ACNHhttps://t.co/R0ex4kUfXW pic.twitter.com/vnSiTUKcpj