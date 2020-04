Animal Crossing : New Horizons : découvrez les joies du multijoueur sur notre belle NM-Island

On l'aura attendu mais finalement la sortie d'Animal Crossing : New Horizons n'aurait pas pu mieux tomber qu'en cette période de confinement quasi mondial... Le jeu permet de créer un petit paradis sur une île imaginaire perdue au milieu de nulle part. Si dès le départ, l'île n'est pas vraiment déserte, au fur et à mesure des heures de jeu, elle ne l'est plus du tout surtout si vous invitez des amis ! Alors que le jeu est désormais disponible d epuis plus de quinze jours , nous avons organisé notre première session multijoueur sur notre île pilote, NM-Island et pour commencer, nous avons fait simple avec une session à trois joueurs incluant votre serviteur, GG et... Une invitée très spéciale que les habitués de NM connaissent bien et que nous vous laissons découvrir en regardant la vidéo ci-dessous. Un moment hors du temps alternant excitation, franche rigolade, délires et même des moments de poésie pure... Tout Animal Crossing résumé dans une vidéo en quelque sorte. Enjoy !

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.