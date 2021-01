Animal Crossing : New Horizons - Omaké Books vous présente 100 astuces pour bâtir l'île de vos rêves

Sorti depuis le 20 mars 2020 sur la Nintendo Switch, Animal Crossing : New Horizons a été le jeu qui a occupé bon nombre de personnes lors du premier confinement, et qui a su se rendre indispensable dans bien des foyers en quête d'évasion au cours de cette année 2020. Si le jeu a su s'écouler à plus de 26 millions d'exemplaires depuis sa sortie, chacun y va à son rythme pour développer sa petite île et débloquer les différents contenus du jeu.

Afin de vous donner un petit coup de pouce dans votre programme d'aménagement, Omaké Books nous propose pour ce mois de janvier 2021 un guide d'une centaine de pages signé Filipe Canelas, regroupant une centaine de trucs et astuces à connaître pour embellir votre ville et la rendre unique. Dénommé Animal Crossing New Horizons : 100 Trucs à savoir pour bâtir son petit coin de paradis, ce guide non officiel sera disponible à partir du 14 janvier sur le site de Omaké Books et en librairie au prix de 8,90€.

Animal Crossing New Horizons :

100 Trucs à savoir pour bâtir son petit coin de paradis

Auteur : Filipe CANELAS

Éditeur : Omaké Books

Contenu : 100 pages

Format : 13 cm x 19 cm

Sortie officielle : 14 janvier 2021

Prix : 8,90 €

