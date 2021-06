Animal Crossing : New Horizons : visitez l'île officielle du manga à succès Fruits Basket

Avec près de 32.63 millions d'exemplaires vendus à travers le monde en à peine plus d'un an, Animal Crossing : New Horizons est devenu un véritable phénomène de société mais aussi un média à part entière. En effet, régulièrement des marques mais aussi des émissions ou des personnalités se servent du jeu pour faire passer des messages ou tout simplement pour faire leur promotion comme dernièrement H&M. Ainsi, on découvre aujourd'hui que l'univers du shojo Fruits Basket a pris ses quartiers dans Animal Crossing : New Horizons avec une île officielle créée par l'équipe du manga et réalisée par l'illustratrice Namoko Machinami. Pour visiter cette île bourrée de références, d'endroits et de personnages qui feront plaisir aux fans de Fruits basket, il suffit de s'endormir et de donner à Serena le code suivant : DA-8458-4531-4562.

Mais ce n'est pas tout puisque vous pouvez aussi récupérer certains motifs vue à Fruits Basket Island avec ce code : MA-0019-7722-5775. Pour voir à quoi cela ressemble retrouvez quelques images de l'île sur cette page.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Animenewsnetwork