Hades triomphe aux BAFTA Game Awards 2021

Hades est une des sensations de l'année 2020 sur PC et consoles dont on vous a déjà dit tout le bien qu'on en pensait dans notre test complet. Pas étonnant que le jeu ait été récompensé tout à l'heure lors de la cérémonie des BAFTA Game Awards 2021. Le jeu repart avec pas moins de six trophées dont celui du meilleur jeu. par ailleurs, Animal Crossing : New Horizons est sacré meilleur jeu multijoueur (fallait y penser) et meilleur jeu dépassant le cadre des jeux vidéo. Retrouvez la liste des nommés et des gagnants (en rouge) ci-dessous ainsi que la vidéo de la cérémonie.

Meilleur jeu

Animal Crossing: New Horizons

Ghost Of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Performance dans un premier rôle

Ashley Johnson (Ellie, The Last of Us Part II)

Cherami Leigh (Female V, Cyberpunk 2077)

Cody Christian (Cloud Strife, Final Fantasy VII Remake)

Daisuke Tsuji (Jin Sakai, Ghost of Tsushima)

Laura Bailey (Abby, The Last of Us Part II)

Nadji Jeter (Miles Morales, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales)

Performance dans un second rôle

Carla Tassara (Judy Alvarez, Cyberpunk 2077)

Jeffrey Pierce (Tommy, The Last of Us Part II)

Logan Cunningham (Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon, and The Storyteller in Hades)

Patrick Gallagher (Khotun Khan, Ghost Of Tsushima)

Shannon Woodward (Dina, The Last of Us Part II)

Troy Baker (Joel, The Last of Us Part II)

Réalisation technique

Demon’s Souls

Doom Eternal

Dreams

Microsoft Flight Simulator

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Propriété originale

Carrion

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Spiritfarer

Narration

Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Ghost of Tsushima

Hades

Kentucky Route Zero: TV Edition

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Musique

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will Of The Wisps

Sackboy: A Big Adventure

Multijoueur

Animal Crossing: New Horizons

Deep Rock Galactic

Fall Guys

Ghost of Tsushima

Sackboy: A Big Adventure

Valorant

Game Design

Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Jeu allant au delà du divertissement

Animal Crossing: New Horizons

Before I Forget

Dreams

The Last of Us Part II

Spiritfarer

Tell Me Why

Famille

Animal Crossing: New Horizons

Astro’s Playroom

Dreams

Fall Guys

Minecraft Dungeons

Sackboy: A Big Adventure

Jeu évolutif

Destiny 2: Beyond Light

Dreams

Fall Guys

Fortnite

No Man’s Sky

Sea Of Thieves

Premier jeu

Airborne Kingdom

Call of the Sea

Carrion

Factorio

The Falconeer

Röki

Jeu britanique

Dreams

F1 2020

Fall Guys

The Last Campfire

Röki

Sackboy: A Big Adventure

Réalisation audio

Astro’s Playroom

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Réalisation artistique

Cyberpunk 2077

Dreams

Ghost of Tsushima

Hades

Half-Life: Alyx

The Last of Us Part II

Animation

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ori and the Will of the Wisps

Spiritfarer

Jeu de l'année (vote du public)

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Warzone

Ghost of Tsushima

Hades

The Last of Us Part II

Valorant

Source : Bafta