Animal Crossing : New Horizons : visitez Looop Island, l île de la mode durable créée par Maisie Williams (Game of Thrones) pour H&M

Pour promouvoir son système de recyclage en magasin nommé Looop, la chaîne de magasins suédoise H&M débarque dans Animal Crossing : New Horizons ! Pour l'occasion, la célèbre enseigne de mode s'est associée avec l'actrice Maisie Williams (Arya Stark dans Game of Thrones) qui est, semble-t-il, une grande fan du jeu afin qu'elle crée, avec l'aide de Pascal Brun, le responsable du développement durable de H&M, Looop Island, l'île de "la mode durable". .

L'idée c'est de sensibiliser les joueurs au recyclage grâce à la Looop Machine qui permettra aux joueurs pourront de recycler leurs anciennes tenues en de nouvelles. On ne sait pas exactement comment cela se passera mais vous l'avez compris c'est une opération marketing pour parfaire l'image de marque de la société. il est vrai que les conditions de travail épouvantables, la surconsommation, les pesticides, la déforestation et la pollution des océans, ce n'est plus trop vendeur....

Pour visiter Looop Island et avoir la chance de rencontrer Maisie Williams, il faut attendre d'avoir son code qui devrait être partagé d'ici peu. Dès publications, vous pourrez le retrouver sur cette page et l'utiliser via Dodo Airlines.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.