Animal Crossing : New Horizons - 383 animaux invités à découvrir la formule Evasion

Outre l'aspect de liberté offert par Animal Crossing, ce qui fait son charme réside avant tout dans toute la communauté composée exclusivement d'animaux. Depuis le début de la licence en 2001 au japon, Tom Nook a eu l'occasion d'en croiser des centaines, et à l'occasion de la sortie de Animal Crossing : New Horizons le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch, le tanuki a envoyé pas moins de 383 brochures à sa clientèle.

Vous l'aurez donc compris, entre les anciennes et les nouvelles têtes, de la licence, 383 animaux sont donc attendu pour vivre avec nous la formule Evasion dans Animal Crossing : New Horizons. Ne reste plus qu'à espérer tomber sur les personnages que l'on apprécie le plus !