Dodo Airlines ajoute un nouveau service de livraison d'articles dans Animal Crossing : New Horizons

A la fin de la première session de photographie avec Serge et Risette pour la Saison des mariages (voir tous les détails ici) Rodrigue de Dodo Airlines explique qu'un nouveau service est désormais disponible permettant à partir de l'Île de Joe d'expédier directement dans sa maison les objets de son inventaire grâce à l'option "livraison" et même vendre des objets comme on le ferait dans la boutique de Méli-Mélo en utilisant l'option "liquidation". C'est un service permettant à ceux qui n'auraient pas fait le ménage dans leur inventaire avant de partir sur l'île de malgré tout faire des affaires (en achetant des meubles de mariages.)

Malheureusement, il semble que ce service ne soit actuellement disponible que sur l'Île de Joe et non sur les îles mystères...

