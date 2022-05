Mario Kart Tour : Le Cap Koopa s'apprête à débarquer avant une possible arrivée dans Mario Kart 8 Deluxe ?

Ce n'était jusqu'à présent qu'une rumeur, la voici confirmée par Mario Kart TOUR lui-même. Le Cap Koopa, célèbre course de Mario Kart Wii passée par Mario Kart 7 sur Nintendo 3DS, s'apprête à débarquer dans l'itération Mobile de la saga Mario Kart. En effet, nous pouvons clairement l'apercevoir sur l'image présentant le prochain tournoi qui sera sur le thème "Peach vs Bowser". Derrière Peach et Bowser, le circuit et ses iconiques carapaces vertes géantes sont clairement reconnaissables, le circuit débarquera donc à partir du 17 mai prochain .

Si le Cap Koopa débarque sous peu dans Mario Kart TOUR, peut-on s'attendre à voir la course débarquer aussi dans le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe ? Si à ce stade rien n'est confirmé, l'ajout tout récent du Supermarché Coco dans la version Mobile de Mario Kart après son arrivée au sein de la première vague de courses du Pass circuits additionnels pourrait nous donner la puce à l'oreille. Il est certain que nous en saurons plus dans les semaines à venir et que l'attente avant la prochaine vague de circuits ne devrait plus être très longue.