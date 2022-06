Un mode Bataille bientôt ajouté à Mario Kart Tour

Un datamineur nommé Koopavocelot a découvert dans la dernière mise à jour de Mario Kart TOUR, de nouveaux sons étiquetés "zone bataille" et cela pour plusieurs circuits (dont Paris, New-York, GBA Battle Course 1...) Par ailleurs, le même datamineur a trouvé trace d'objets traditionnellement utilisés dans le mode Bataille des jeux Mario Kart comme les ballons ou encore la plume. Ainsi, on peut penser que d'ici peu le mode Bataille sera ajouté à Mario Kart TOUR. Evidemment, nous vous tiendrons au courant. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart TOUR sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI. et nos news précédentes.​

LIRE AUSSI :

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube

Follow-up: So here is a full list of all the new battle courses which have been added to the sound files this tour!



Thanks to, @koopavocelot https://t.co/o2fZoS7s39 pic.twitter.com/szkYEzZE97 — Mario Kart (Tour) News (@kart_tour) June 15, 2022