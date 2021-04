Mario Kart Tour : les ninjas entrent dans la course

Si vous jouez à Mario Kart Tour sachez que la course des Yoshi va prendre fin le 6 avril prochain. A la place, ce sont les ninjas qui vont entrer en scène pour un Tour spécial dans lequel on devrait retrouver des pièges et des obstacles spéciaux. Pour le moment, nous n'en savons pas beaucoup plus mais un trailer devrait bientôt être publié et nous le rajouterons ici-même.

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart Tour sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.

The Yoshi Tour is wrapping up in #MarioKartTour. Next up is the Ninja Tour! Beware the traps in the new course Ninja Hideaway! pic.twitter.com/DBUXTnBrMe