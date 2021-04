Mario Kart Tour : la saison à Sydney a débuté

Depuis ce matin et jusqu'au mercredi 5 mai à 7h59 (heure de Paris) c'est la saison de Sydney dans Mario Kart Tour avec au programme des courses inédites dont Sprint à Sydney, l'évènement Pièces à gogo qui a lieu tous les mardis et samedis et la possibilité d'obtenir Bébé Mario ainsi que des rubis et des cadeaux saisonniers. Le free-to-play de Nintendo uniquement disponible sur mobiles continue donc son petit tour du monde. Pour voir à quoi ressemble cette saison en Australie, retrouvez le trailer d'annonce ci-dessous.

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart Tour sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.