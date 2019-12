Mario Kart TOUR - Le multijoueur à l'essai

Si vous avez lancé Mario Kart TOUR ce jour sur votre smartphone peut-être avez-vous vu passer l'info : le mode multijoueur est actuellement en phase de test. Accessible aux détenteurs d'un Pass Or en premier lieu (5,49€/mois), ce mode nous permettra donc de faire des courses en compétition contre de vraies personnes et non des bots affublés d'un pseudo comme c'est le cas actuellement.

Se déroulant du 19 au 27 décembre , cette phase de test est là pour vérifier le bon fonctionnement dudit mode, avant de le lancer à l'échelle mondiale plus tard courant 2020 . Si vous faites partie des personnes ayant accès à ce mode multijoueur, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire !