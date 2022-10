Mario Kart Tour : la mise à jour 3.0.0 ajoute enfin le mode Bataille - Tous les détails

Mario Kart TOUR vient de recevoir une mise à jour qui fait passer le jeu en version 3.0.0. Au programme de nombreuses nouveautés que vous pouvez retrouver en détails avec nos captures d'écran ci-dessous. Parmi ces nouveautés, on retiendra surtout l'arrivée du mode Bataille disponible en solo comme en multijoueur. Pour rappel, comme dans les autres opus, ce mode ajoute trois ballons à l'arrière des karts et le but est d'éclater ceux de ces adversaires en préservant les siens. Notez que les Batailles seront disponibles à partir du 5 octobre prochain dans Mario Kart TOUR.

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart TOUR sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI. et nos news précédentes.​

