Bowser Skelet (or) déboule dans Mario Kart Tour

Alors que la saison des chefs bat son plein actuellement, on apprend que Bowser Skelet (or), l’œuf d'or et l'origami grue dorée arrivent dans Mario Kart Tour. Mais ce n'est pas tout puisque, parallèlement, les pilotes d'or, les karts et les planeurs des circuits précédents effectuent également leur retour. Comme toujours, vous pouvez essayer de les obtenir en achetant un ou dix tuyaux sachant qu'à chaque fois c'est le "hasard" qui préside avec des pilotes, des karts et des ailes ultra rares...

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart Tour sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game... Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.