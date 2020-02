D.I.C.E AWARDS 2020 : Untitled Goose Game sacré Jeu de l'Année - Mario Kart Tour et Fire Emblem : Three Houses récompensés

Comme chaque année depuis 1997, l'Academy of Interactive Arts and Sciences (dont le but est de promouvoir les jeux vidéo sous toutes ses formes), a décerné ses célèbres prix lors de la 23eme cérémonie des D.I.C.E Awards.

L'année dernière God of War avait dominé la soirée avec près de neuf récompenses dont celle très convoitée du Jeu de l'année; une prestigieuse récompense attribuée par le pass notamment à Goldeneye 64 (1997), à Ocarina of Time (1998) ou encore à Breath of The Wild (2017.) Mais cette année surprise : c'est le jeu indépendant Untitled Goose Game qui a été sacré Jeu de l'année, coiffant au poteau les "gros jeux (récompensés par ailleurs) : Death Stranding et Control ! La petite oie est repartie aussi avec le prix du meilleur jeu indépendant et celui de la meilleure création de personnage.

A noter que du côté de Nintendo, quatre jeux ont remporté des prix :

Fire Emblem: Three Houses - Meilleur jeu de gestion/stratégie

- Meilleur jeu de gestion/stratégie Mario Kart Tour : Meilleur jeu de course

: Meilleur jeu de course Super Mario Maker 2 : Meilleur jeu familial

: Meilleur jeu familial Luigi's Mansion 3 : Meilleure animation

Retrouvez ci-dessous la Liste des gagnants (en rouge) des D.I.C.E. Awards 2020 :

Jeu de l'année

Untitled Goose Game

Control

Death Stranding

Disco Elysium

Outer Wilds

Meilleure réalisation

A Short Hike

C o ntrol

Disco Elysium

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Meilleur game design

Baba is You

Disco Elysium

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Slay the Spire

Meilleur jeu portable

Call of Duty: Mobile

Grindstone

Sayonara Wild Hearts​

Sky: Children of the Light

What the Golf?

Meilleur jeu indépendant

A Short Hike

Disco Elysium

Sayonara Wild Hearts

Untitled Goose Game

What the Golf?

Meilleur jeu en réalité immersive

Asgard's Wrath

Blood & Truth

Pistol Whip

The Curious Tale of the Stolen Pets

Trover Saves the Universe

Meilleur technique en réalité immersive

Asgard's Wrath

Blood & Truth

Pistol Whip

Stormland

Westworld Awakening

Meilleur gameplay online

Apex Legends

Call of Duty: Modern Warfare

Destiny 2: Shadowkeep

Tetris 99

Wargroove

Meilleur jeu de gestion/stratégie

Anno 1800

Fire Emblem: Three Houses

Oxygen Not Included

Slay the Spire

Total War: Three Kingdoms

Meilleur jeu de sport

FIFA 20

Madden NFL 20

MLB The Show 19

NBA 2K20

NHL 20

Meilleur jeu de rôle

Disco Elysium

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Kingdom Hearts III

Pokemon Epée et Pokemon Bouclier

The Outer Worlds

Meilleur jeu de course

Crash Team Racin Nitro-Fueled

DiRT Rally 2.0

F1 2019

Mario Kart Tour

Trials Rising

Meilleur jeu de combat

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Shodown

Meilleur jeu familial

A Short Hike

Dragon Quest Builders 2

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Yoshi's Crafted World

Meilleur jeu d'aventure

Death Stranding

Luigi's Mansion 3

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Meilleur jeu d'action de l'année

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Devil May Cry 5

Gears 5

Sekiro: Shadows Die Twice

Meilleur réalisation technique

Call of Duty: Modern Warfare

Concrete Genie

Control

Death Stranding

Metro Exodus

Meilleur scénario

Control

Disco Elysium

Outer Wilds

Telling Lies

The Outer Worlds

Meilleur conception audio

Call of Duty: Modern Warfare

Death Stranding

Mortal Kombat 11

Resident Evil 2

Sayonara Wild Hearts

Meilleure bande originale

Arise: A Simple Story

Control

Erica

Golem

Mortal Kombat 11

Meilleure création de personnage

Control - Jesse Faden

Death Stranding - Cliff Unger

Death Stranding - Sam Porter Bridges

Star Wars Jedi: Fallen Order - Greez

Untitled Goose Game - The Goose

Meilleur direction artistique

Call of Duty: Modern Warfare

Concrete Genie

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Meilleure animation

Call of Duty: Modern Warfare

Days Gone

Death Stranding

Devil May Cry 5

Luigi's Mansion 3

