Mario Kart Tour fait escale à Vancouver

Mario Kart Tour continue son tour du monde et s'arrête cette fois au Canada, à Vancouver plus spécifiquement. L'occasion pour Wario de s'habiller en randonneur et pour harmonie de se vêtir d'une robe couleur aurore. Retrouvez le trailer de cette course ci-dessous qui nous permet de faire un petit coucou à tous nos lecteurs du Canada ! A tantôt !

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart Tour sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.