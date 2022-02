Le Jardin Volant de Super Mario Kart débarque dans Mario Kart Tour avant son arrivée dans Mario Kart 8 Deluxe

C'était pressenti, c'est désormais confirmé. La course Jardin Volant de Super Mario Kart sur GameBoy Advance va débarquer dans Mario Kart TOUR, l'itération mobile de la plus grande licence de jeu de course de tous les temps. D'abord annoncé dans le Pass circuits additionnels comme l'une des toutes premières courses à rejoindre Mario Kart 8 Deluxe comme annoncé dans la première bande-annonce de ce pack de circuits supplémentaires dont la première vague est toujours attendue le 18 mars prochain , cette course rejoindra l'application Mobile à partir du 2 février prochain . Cette course sera accompagnée par de nouveaux équipements comme un ensemble d'aviateur pour notre héros moustachu favoris.

Voilà qui confirme à demi-mot que les courses qui débarqueront via le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe seront bel et bien commune à celle de Mario Kart TOUR. Attention cependant à ne pas tomber dans le commentaire facile visant à dire que ces courses seront visuellement de moins bonne qualité comparée aux courses déjà présentes dans Mario Kart 8 Deluxe n'étant qu'un portage en plus haute résolution des courses de Mario Kart TOUR, c'est tout simplement faux et les comparaisons visuelles entre les courses du jeu Mobile et celles annoncées lors du dernier Nintendo Direct le démontrent bien. Ci-dessous la comparaison vidéo réalisée par nos confrères de chez GameXplain.

La tournée de Los Angeles se termine dans #MarioKartTour. La prochaine étape est le Sky Tour avec le nouveau parcours GBA Jardin Volant ! Roulez au dessus des nuages ​​! Le ciel est la limite!