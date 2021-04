Mario Kart Tour dévoile sa nouvelle saison à Sydney en Australie

Sorti en septembre 2019 , la version mobile free-to-play de Mario Kart, Mario Kart Tour a eu droit depuis à de très nombreuses mises à jour qui ont notamment permis au jeu d'obtenir un vrai multijoueur en ligne en temps réel ou encore de pouvoir jouer en mode paysage. Alors qu'en ce moment ce les ninjas qui font leur course, le compte Twitter officiel du jeu annonce déjà un nouvel évènement qui se déroulera cette fois dans une nouvelle ville. En effet, après Paris, Vancouver, Tokyo, Londres et New York, c'est à Sydney que les karts de Mario et ses amis vont débouler très prochainement... La saison de Sydney débutera le mercredi 21 avril à 8:00 et se terminera le mercredi 5 mai à 7h59 (heure de Paris.) Au programme : de nouveaux circuits, des cadeaux saisonniers et des défis inédits. En attendant, pour se mettre dans l'ambiance, découvrez une très jolie illustration avec bébé Mario, Toad et Harmonie.

The Ninja Tour is wrapping up in #MarioKartTour. Next up is the Sydney Tour, featuring a brand-new city course! Looks like we received a photo from Sydney... Is that Baby Mario touring the city with Rosalina? pic.twitter.com/zCYgJElNxE