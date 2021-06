Super Mario Kart, PAC-MAN, Doom Eternal, Nintendogs... Un coup d'œil sur les premiers jeux recréés avec L'atelier du jeu vidéo

L'atelier du jeu vidéo est un "petit" jeu ludique et instructif sorti il y a quelques jours qui vous permet de créer vos propres jeux vidéo en vous aidant d'outils simples et surtout de leçons et de conseils des développeurs de chez Nintendo. On vous a déjà dit tout le bien que l'on pensait de ce jeu dans notre test complet que vous pouvez lire en cliquant LA. C'est une production typique de Nintendo dont els limites font partie intégrante du jeu. Après, évidemment, il faudra voir ce que les joueurs vont en faire et si des créations arriveront à nous surprendre... Ca commence d'ailleurs déjà puisque plusieurs petits jeux ou prototypes ont déjà été repérés notamment une version ahurissante de Super Mario Kart créée par un dénommé ZeldaBoi. Alors certes, il n'y a qu'un niveau pour un seul joueur (mais huit personnages) mais sachant que le jeu vient de sortir, c'est prometteur. C'est d'autant plus prometteurs qu'il y a d'autres (re)créations plus ou moins abouties qui circulent déjà sur le net. Retrouvez en quelques-unes ci-dessous avec leur Game ID. Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires mais aussi à partager vos découvertes et/ou vos créations.

GAME ID:

Super Mario Kart : G 001 X6H M41

: G 001 X6H M41 DOOM Eternal : G 000 2HV VLG

: G 000 2HV VLG PAC-MAN : G 006 F1V 24M.

: G 006 F1V 24M. Game & Watch : G 008 JD0 GJR

: G 008 JD0 GJR Nintendogs : G004 5JR 906

Controls:

A-accelerate

ZR/B-drift

L/R-toggle racer



HAVE FUN!!!#GameBuilderGarage #NintendoSwitch pic.twitter.com/h9ZvCOj7Ck — ZeldaBoi (Game Building in the Garage) (@ZeldaBoi1) June 12, 2021

Trying to make a multiplayer version of #Pacman on #GameBuilderGarage for #NintendoSwitch. This is what I got so far. pic.twitter.com/fEWTtiL5YB — Shadow Mewtwo (@ShadowMewtwoY) June 11, 2021