L'Atelier du jeu vidéo est disponible dès maintenant avec une démo gratuite

L'atelier du jeu vidéo est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à 29€99. Pour rappel, ce petit jeu surprise, extension d'un mode vu dans Nintendo LABO, vous invite à découvrir les secrets du développement des jeux vidéo à la sauce Nintendo. Si vous vous demandez si le jeu est fait pour vous, notre ami GG a déjà rédigé un super test qui vous dira tout ! Vous pouvez aussi, voir par vous-même puisqu'une démo gratuite est disponible en téléchargement. Vous pourrez ainsi commencer le jeu et même faire la leçon Le Chat et La Souris vous permettant de développer très simplement un petit jeu pour deux joueurs très drôle... Pour plus d'infos, retrouvez ci-dessous la présentation complète de L'atelier du jeu vidéo.

Pour lire le test complet de L'atelier du jeu vidéo, merci de CLIQUER LA.

L'atelier du jeu vidéo

Votre fibre créative vous démange déjà ? Téléchargez la démo dès maintenant pour suivre la la leçon 1 : Le chat et la souris, et créer de A à Z un jeu à 1 contre 1 tout en apprenant les bases de la programmation.

Apprenez à créer des jeux avec les développeurs de Nintendo

Avez-vous déjà rêvé de créer un jeu de plateformes en 3D, un jeu de course effréné ou encore un jeu de tir à défilement horizontal ? Donnez vie à vos idées avec L'atelier du jeu vidéo sur Nintendo Switch, une manière amusante d'apprendre à créer vos propres jeux.

Apprenez pas-à-pas les bases de la programmation tout en vous amusant puis utilisez vos connaissances pour créer vos propres jeux et les partager avec le reste du monde !

Rencontrez les Nodons

Voici les Nodons. Ils ont tous une personnalité distincte et chacun joue un rôle différent dans votre jeu. Que vous vouliez faire bondir un personnage en appuyant sur un bouton, créer une atmosphère musicale ou encore modifier la gravité, il y a un Nodon pour ça !

C'est en connectant différents Nodons que vous donnerez petit à petit vie à votre jeu. Découvrons ensemble quelques-uns des Nodons qui vous attendent !

Nodon Bouton

Ce joyeux Nodon en connaît un bout en matière de boutons. N'hésitez pas à vous appuyer sur lui !

Nodon Écran de jeu

Celui-ci peut contrôler la caméra et vous aidera à mettre votre jeu à l'écran dans les règles de l'art !

Nodon Compteur

Besoin de compter le nombre de pommes ramassées ? Ce petit bijou de logique est là pour ça !

Nodon Réessayer

Oh là là... Il vous est déjà arrivé de vouloir tout recommencer ? Ne cherchez pas plus loin, adressez-vous à ce Nodon !

Nodon Minuteur

Votre partenaire en matière de ponctualité. Grâce à lui, vos jeux tourneront comme des horloges.

Nodon Effet

Besoin d'un feu d'artifice ou d'une explosion ? Le Nodon Effet s'occupe de tout ! Boum !

Nodon Inclinaison

Ce petit camarade s'occupe de détecter l'inclinaison de la console ou des manettes Joy-Con, tout en douceur et en précision.

Nodon NON

Besoin d'inverser la situation ? NON, ce petit maître de la contradiction ne vous aidera pas avec plaisir !

Il y a beaucoup d'autres Nodons à découvrir. Consultez la Nodopédia dans le jeu pour les découvrir et apprendre quels sont leurs rôles.

Apprenez en essayant !

Alice et Bob vous apprendront pas-à-pas comment créer un jeu à partir de rien via des leçons interactives faciles à suivre. Commencez par les bases puis découvrez des concepts de plus en plus avancés en rencontrant de nouveaux Nodons et en améliorant votre savoir-faire !

7 leçons interactives

Super Bonhomme World

Un véritable jeu d'action en 3D pour aller au bout de vos capacités de programmation.

Le chat et la souris

Un jeu de chat pour deux joueurs. Découvrez les bases de la programmation.

Rouli-roula

Utilisez l'inclinaison pour faire rouler une boule et découvrez de nouvelles perspectives.

Offensive cosmique

Détruisez des hordes d'extraterrestres et mettez votre créativité au travail !

Parcours périlleux

Créez un jeu d'action à défilement latéral et apprenez à attacher différents objets.

La chambre des mystères

Une pièce étrange... avec un trésor caché. Mettez votre esprit à l'épreuve des trois dimensions.

Bolides intrépides

Apprenez à faire rouler une voiture et... faites la course contre une IA autonome !

Et voilà le travail !

Vous en voulez plus ? Revenez sur les concepts déjà vus pour les explorer plus en profondeur.

Pour voir si vous maîtrisez bien ce que vous avez appris, mettez votre savoir-faire à l'épreuve en essayant de résoudre les casse-têtes des différents points de contrôle !

Laissez parler votre créativité !

Mettez tout ce que vous avez appris en pratique et créez vos propres jeux dans le mode Programmation libre. Démarrez de zéro ou utilisez l'une des créations que vous avez réalisées au fil des leçons interactives comme base. Ajoutez-y votre touche personnelle en utilisant les outils d'édition pour incorporer des dessins et de la musique à votre travail. Vous pouvez aussi connecter plusieurs jeux ensemble pour créer quelque chose d'encore plus grand, les possibilités sont infinies !

Partagez vos créations

Vous voulez que d'autres personnes puissent jouer à vos meilleurs créations ? Partagez vos jeux vos avec votre famille et vos amis localement, ou en ligne* en leur donnant l'identifiant du jeu ou votre identifiant de créateur. Amusez-vous avec les créations des autres et inspirez-vous-en pour développer de nouvelles idées !