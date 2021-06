Zelda : Ocarina of Time : le prototype recréé dans L'atelier du jeu vidéo

L'atelier du jeu vidéo est à peine sorti que déjà les créations fleurissent sur le net. Alors pour le moment, il s'agit plutôt de "recréation" puisque les jeux créés s'inspirent de grands jeux existants mais pour un début, c'est plutôt encourageant (voir ici.) Ainsi, aujourd'hui on découvre une version "atelier du jeu vidéo" de The Legend of Zelda : Ocarina of Time ! Créée par un certain MrTalida, cette version s'inspire en réalité du prototype découvert récemment dans une cartouche de F-Zero (souvenez-vous.) C'est donc une version plus simple aux textures peu ou pas travaillées que ce fan a reproduit fidèlement comme on peut le voir grâce aux images permettant de faire la comparaison. Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Pour rappel, L'atelier du jeu vidéo est disponible en téléchargement uniquement sur l'eShop de la Nintendo Switch et pour lire notre test complet, merci de CLIQUER LA.

Oops! I created the 1996 Ocarina of Time prototype in Game Builder Garage. pic.twitter.com/z1oKnuKk5K