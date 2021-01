Zelda Ocarina of Time : une première version découverte dans une cartouche de développement de F-Zero X

Une découverte étonnante vient d'être faîte dans une cartouche de développement de F-Zero X qui renfermerait une première version du classique intemporel : The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Cette cartouche pourrait avoir été utilisée lors du Nintendo Space World de 1997. Pour mémoire, pendant des années (jusqu'au début des années 2000) Nintendo organisait régulièrement son propre salon pour y dévoiler ses jeux et ses consoles. Et c'est justement lors du Space World de 1997 que Zelda Ocarina of Time avait été présenté au monde entier pour la première fois (un frisson parcourt l'assistance...)

D'après les premières infos partagées sur le net (voir les tweets ci-dessous) cette cartouche "historique" contiendrait des cartes et différents éléments. En attendant d'autres précisions, retrouvez certains de ces éléments en images sur cette page avec quelques tweets.

It's now released. Go nuts! — Forest of Illusion (@forestillusion) January 19, 2021

We have a prototype Nintendo 64 cartridge of F-Zero X that contained data from an early build of Zelda 64 that used to be on the cartridge. We're estimating it's from Spaceworld 1997. We're going to look into this more. Of course everything will be released. pic.twitter.com/Q5SoAbsdWM — Forest of Illusion (@forestillusion) January 19, 2021