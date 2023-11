The Legend of Zelda : Ocarina of Time - 25 ans déjà !

Véritable icône du jeu vidéo de la fin des année 90, détenteur d'une note parfaite de 40/40 sur Famitsu et ayant fait vibrer, les joueurs petits et grands, The Legend of Zelda : Ocarina of Time reste encore aujourd'hui un titre ancré dans les souvenirs des joueurs. Sorti le 21 novembre 1998 au Japon sur Nintendo 64, le titre fête aujourd'hui ses 25 ans. On ne dirait pas pourtant, et cela est sans doute dû aux nombreux portages dont a eu le droit le jeu, que ce soit sur Gamecube, Wii, ou Nintendo Switch. On aura même eu le droit à la fameuse Master Quest dans le disque promotionnel vendu sur Nintendo Gamecube, et même une édition en 3D reliftée réimaginée par le studio Grezzo sur Nintendo 3DS en 2011.

Que ce soit son OST, son univers, ses personnages, ou encore sa fameuse mécanique de lock d'ennemi, le jeu propose toujours ce "je-ne-sais-quoi qui le rend intemporel, et ce même si ses polygones commencent à trahir son âge. Nous souhaitons donc un joyeux 25ème anniversaire à The Legend of Zelda : Ocarina of Time, et nous lancerons pour l'occasion une petite partie ce soir sur la Console Virtuelle N64 de la Nintendo Switch.