L'atelier du Jeu Vidéo Nintendo se dévoile encore un peu plus

Toujours prévu pour le 11 juin prochain (soit quelques jours avant l'E3 2021) L'atelier du jeu vidéo revient aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce très complète. Véritable mélange entre le mode création inclus dans les différents Nintendo Labo et Super Mario Maker 2 ce titre à tout pour devenir le futur phénomène de l'été sur Nintendo Switch.

Complet, bienveillant et extrêmement ludique la création de jeux vidéo n'aura jamais été aussi simple tout en restant complète sur la console hybride et le concept risque bel et bien de donner lieu à des créations incroyables de la part des joueurs Nintendo.

Cette nouvelle bande-annonce nous en dit à la fois plus sur le concept du jeu mais aussi sur les différentes manières de jouer nos créations ou celles des autres en ligne. De plus nous avons aussi un petit aperçu du mode "histoire" du jeu et des différentes missions qui le composeront afin de faire ressortir le meilleur développeur en herbe de nous. Petits et grands seront probablement charmés par ce petit logiciel (il sera proposé à 29.99 euros sur l'eShop uniquement) qui devrait permettre de laisser libre cours à nos imaginations.

Allez-vous craquer pour cette nouvelle expérience très originale made in Nintendo ?

Créez des jeux tout en vous amusant avec L'atelier du jeu vidéo, disponible le 11 juin Avez-vous déjà rêvé de créer vos propres jeux ? Grâce à L'atelier du jeu vidéo, qui arrive le 11 juin en exclusivité sur Nintendo Switch, ce rêve devient une réalité ! Avec ce nouveau logiciel disponible en Europe sur le Nintendo eShop, absolument tout le monde, des enfants aux parents, peut apprendre de façon amusante à créer des jeux en connectant entre elles des créatures colorées appelées « Nodons » via des leçons de programmation visuelle de base accessibles à tous ! En démarrant L'atelier du jeu vidéo pour la première fois, vous pourrez commencer avec le mode Leçons interactives. Vous y ferez la connaissance des Nodons, ces créatures hautes en couleur qui vous serviront à apprendre pas-à-pas les bases de la programmation visuelle via des leçons interactives que vous pourrez suivre à votre rythme pensées pour être à la fois amusantes, intéressantes et taillées pour les utilisateurs de tous niveaux, notamment grâce aux points de contrôle qui vous permettront de mettre en application ce que vous avez appris en résolvant des tâches spécifiques ou de petits casse-têtes. Dans le mode Programmation libre, vous pourrez donner vie à vos idées en utilisant tout ce que vous avez appris au cours des leçons puis, d'une simple pression d'un bouton, passer de l'écran de programmation à l'écran de jeu pour essayer votre création et voir comment elle se comporte manette en main. Si vous êtes en quête d'inspiration, il sera aussi possible d'échanger et recevoir les créations de vos amis et votre famille via Internet ou via le mode sans fil local*. Ce sera l'occasion parfaite de non seulement montrer vos plus belles œuvres, mais aussi de voir ce qu'a donné la créativité des autres utilisateurs. Il sera aussi possible d'observer l'envers du décor des jeux téléchargés dans le mode Programmation libre, pour voir comment les jeux mis en ligne par d'autres créateurs ont été conçus et peut-être même découvrir quelques nouvelles astuces !