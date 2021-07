L'Atelier du Jeu Vidéo sortira finalement en boîte en Europe sur Nintendo Switch

Dernière trouvaille vidéoludique signée Nintendo disponible sur la Switch depuis le 11 juin 2021, L'atelier du jeu vidéo propose aux petits et grands de développer à leur rythme et facilement leurs propres jeux vidéo. Si l'idée à séduit de nombreux joueurs (voir notre test ici), la méthode de distribution préconisée pour l'Europe n'a visiblement pas permis au titre de s'épanouir au mieux. En effet l'Europe n'a bénéficié que d'une version dématérialisée sur l'eShop de la console, contrairement au Japon et à l'Amérique du Nord.

Heureusement, Nintendo a décidé de corriger le tir, et proposera ainsi L'atelier du jeu vidéo en version boîte le 10 septembre 2021. Une occasion idéale pour apprendre à développer simplement ses jeux vidéo pour la rentrée.

Grâce à une série de leçons interactives, guidant les joueurs pas-à-pas, L'atelier du jeu vidéo vous permet d'apprendre les concepts fondamentaux de la création vidéoludique avec les développeurs de Nintendo, et cela sans expérience préalable. Au fil de ces leçons, découvrez comment construire à partir de rien de vrais jeux vidéo, en plaçant et en reliant entre elles des créatures colorées appelées Nodons. Il existe des dizaines de Nodons et chacun est doté d'une fonction exclusive et d'une personnalité propre. À l'aide des Nodons, tout le monde peut transformer une page blanche en un prototype de jeu fonctionnel, les concepts de programmation étant représentés demanière amusante, accessible, et visuelle. Après avoir enchaîné les leçons, vous êtes prêts à donner vie à toutes vos idées dans le mode Programmation libre. Qu'il s'agisse des leçons ou de la Programmation libre, il est possible, à l'aide d'un seul bouton, de permuter entre l'écran de programmation et celui du jeu. Ainsi, vous pouvez peaufiner votre création en testant à la volée vos idées dans le jeu.