Masahiro Sakurai (le papa de Kirby et de Super Smash Bros) dévoile son jeu développé avec L'atelier du jeu vidéo

L'atelier du jeu vidéo est une production Nintendo typique dont les limites apparentes font intégralement partie de l'expérience. Pour rappel, il s'agit comme son nom l'indique d'un atelier permettant d'apprendre les bases de la programmation en suivant des leçons simples et ludiques. Le jeu n'est sorti que vendredi dernier mais déjà on peut voir pas mal de choses différentes qui montre tout le potentiel du titre... On a ainsi déjà pu s'essayer à un clone de Nintendogs mais aussi à un hommage à Super Mario Kart (voir ici.) Un autre joueur a reproduit le prototype de Zelda 64 (voir là) Et voila que maintenant c'est au tour d'un développeur confirmé de nous montrer le fruit de son travail. Il s'agit de Masahiro Sakurai, qu'on ne présente plus, qui a développé un shooter qui a l'air bien dynamique... Pour l'instant, le "Maître" n'a pas fourni le code du jeu mais simplement publié une vidéo que nous vous invitons à découvrir ci-dessous. Evidemment dès que le code sera disponible, on mettra a jour cette news. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Pour rappel, L'atelier du jeu vidéo est disponible en téléchargement uniquement sur l'eShop de la Nintendo Switch et pour lire notre test complet, merci de CLIQUER LA.