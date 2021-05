L'Atelier du jeu vidéo : vous pourrez programmer des jeux en connectant une souris compatible au port USB

Alors que l'Atelier du jeu Vidéo vient tout juste d'être dévoilé, une petite info mérite que la souligne. En effet, si on pourra utiliser l'Atelier avec les Joy-Con, une manette Nintendo Switch Pro ou bien encore en utilisant sa Nintendo Switch Lite, il sera aussi possible de programmer des jeux en connectant une souris compatible au port USB du dock de la Nintendo Switch. Une première et une option qui devrait faciliter la programmation en mode télé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

