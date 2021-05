L'Atelier du jeu vidéo : apprenez à créer des jeux avec les développeurs de Nintendo

Ce matin, on vous dévoilait un nouveau jeu Nintendo prévu en juin qui reprend un mode et les personnages vus dans Nintendo LABO. Nommé Game Builder Garage aux Etats-Unis, on découvre ce matin que le titre s'appellera en France : L'Atelier du jeu vidéo. Un titre qui a la prétention de vous initier à la programmation visuelle avec des outils simples et sept leçons interactives permettant de créer sept jeux préconçus avant de vous lancer dans vos propres créations. Une boite à idées créatives dans le plus pur esprit Nintendo qui pourrait donner de belles surprises... Sachez que les jeux crées pourront ensuite être partagés avec ses amis et sa famille via Internet ou via le mode sans fil local.

En complément de notre news initiale, retrouvez ci-dessous des images, le trailer français et surtout le communiqué de presse officiel qui vous présentera tous les modes du jeu dans leur version française.

Pour rappel, L'Atelier du jeu vidéo est attendu en exclusivité sur le Nintendo eShop le 11 juin 2021 au prix de 29,99 €. Plus de détails sur le site officiel de Nintendo