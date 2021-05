Game Builder Garage : Nintendo annonce un nouveau jeu pour apprendre à créer et partager ses propres jeux

Surprise ! Nintendo vient tout juste de dévoiler un nouveau jeu nommé Game Builder Garage permettant d'apprendre les bases de la conception de jeux et de la programmation visuelle, et donc de développer ses propres jeux grâce à des leçons étape par étape et des outils très simples à prendre en main. Reprenant le principe de programmation visuelle initiée par les Nintendo LABO et, notamment, le mode Toy-Con Garage, le Game Builder Garage inclura un mode Leçons conçu comme un jeu avec des leçons à débloquer les unes après les autres et permettant de créer 7 jeux différents. Une façon de découvrir tous les outils avant de se lancer dans ses propres créations. Evidemment, il sera possible de partager ses créations avec le monde entier mais, bizarrement, via des codes... A part ça, notez que si la programmation des jeux est conçue pour un joueur, les jeux créés pourront être multi-joueurs et joués jusqu'à huit en local.

Le titre promet de devenir un espace de création dans le plus pur esprit Nintendo en permettant aux joueurs de créer toutes sortes de jeux différents grâce à des tas d'outils et d'options de personnalisation. Pour en avoir un aperçu, voir l'image ICI et le trailer ci-dessous. Game Builder Garage n' a, à l'heure ou cette news est écrite, été dévoilé qu'aux Etats-Unis, mais il est évident que le jeu sortira partout (c'est désormais le cas- voir ICI.) En attendant, d'autres infos, retrouvez le premier trailer ci-dessous ainsi qu'une courte présentation. Pour plus d'infos, voir le site US.

Game Builder Garage est attendu le 11 juin 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible en pré-chargement à 29,99$ / 29,99€ pour un poids de 995 Mo.

NB : Nintendo France vient de dévoiler le jeu- retrouvez EN CLIQUANT LA toutes les infos de la version française du titre nommé désormais L'Atelier du jeu vidéo.

La programmation en s'amusant! Avez-vous déjà rêvé de créer vos propres jeux vidéo? Le logiciel Game Builder Garage ™ est un excellent point de départ! Tout le monde peut apprendre les bases de la conception de jeux et de la programmation visuelle avec des leçons étape par étape créées par les esprits de Nintendo. Créez vos propres jeux Apprenez à créer des jeux (et amusez-vous à le faire) avec des leçons interactives. Construisez et jouez Les leçons guidées incluses peuvent vous apprendre à créer sept jeux amusants. Notamment : Tag Showdown : construisez un jeu de tag pour deux personnes. Regarde ta tête!

: construisez un jeu de tag pour deux personnes. Regarde ta tête! Sur un rouleau :utilisez les commandes de mouvement pour faire rouler la balle dans le labyrinthe.

:utilisez les commandes de mouvement pour faire rouler la balle dans le labyrinthe. Thrill Racer : affrontez un pilote informatique dans une course passionnante jusqu'à la ligne d'arrivée. Améliorez-vous en apprenant une nouvelle compétence Apprendre quelque chose de nouveau, c'est comme gagner un power-up réel! Game Builder Garage vous aide à comprendre les bases de la programmation visuelle d'une manière amusante et mémorable. Avec votre nouvelle mise sous tension, vous pourriez regarder les jeux vidéo et les applications que vous appréciez chaque jour d'une manière différente. Continuez à apprendre à vous dynamiser encore plus! Jouez avec vos créations Prêt à prendre les devants? Laissez libre cours à votre imagination et à votre curiosité dans la programmation gratuite, où le ciel est la limite! Ajoutez Nodon à votre écran de programmation et décidez comment ils interagissent pour donner vie à votre jeu. Vous pouvez même choisir la musique ou un thème passionnant. Même si vous ne savez pas trop quoi faire, jouer avec Nodon pourrait vous donner une bonne idée ou deux. Partager avec des amis Échangez des codes avec des amis pour télécharger * leurs jeux et partager les vôtres! Découvrez la programmation derrière les jeux téléchargés. Vous pouvez même utiliser cette fonctionnalité pour travailler avec des amis.

