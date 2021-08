Super Monkey Ball refait dans L'atelier du jeu vidéo

est un programme permettant de se familiariser avec le codage et de développer des jeux vidéo très simplement. A première vue, les outils sont basiques donnant l'impression que les jeux développés le seront tout autant. Et même s'il ne faut pas s'attendre reproduire Zelda Breath of The Wild, certains joueurs ont déjà réussi à faire des prouesses notamment en développant un clone de Nintendogs ou encore une version simplifiée de Super Mario Kart (voir ici.) Masahiro Sakurai himself a présenté lui aussi un jeu et plus le temps passe et plus on découvre des titres surprenants. Nintendo Life en a fait une vidéo que vous pouvez retrouver ICI. Vous y verrez toutes sortes de jeux et notamment une version étonnante de Super Monkey Ball. Retrouvez tout ceci aussi sur cette page et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Pour rappel, L'atelier du jeu vidéo est disponible en téléchargement uniquement sur l'eShop de la Nintendo Switch et pour lire notre test complet, merci de CLIQUER LA.

Sinon, n'oubliez pas que Super Monkey Ball : Banana Mania est attendu le 5 octobre prochain sur Nintendo Switch. Pour avoir des infos sur Super Monkey Ball : Banana Mania, rendez-vous sur notre news dédiée.