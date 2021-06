Super Monkey Ball : Banana Mania va vous donner la banane en octobre sur Nintendo Switch

Il avait déjà fait parler de lui depuis plusieurs semaines sous la forme de bruits de couloirs, mais c'est désormais officiel : Super Monkey Ball : Banana Mania est une réalité. Attendu pour le 5 octobre 2021 sur Nintendo Switch, cet épisode regroupera plus de 300 niveaux tirés des trois premiers jeux de la licence culte de SEGA dans une version entièrement retravaillée. Nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

L'expérience ultime de Super Monkey Ball va vous donner la banane ! Rebondissez, inclinez et roulez à travers plus de 300 niveaux tirés des trois jeux originaux Super Monkey Ball et recréés avec soin. Super Monkey Ball Banana Mania déboule le 5 octobre sur Nintendo Switch.