Nintendo victime de nouvelles fuites massives incluant des codes sources, des prototypes, des actifs...

Depuis plusieurs mois désormais, Nintendo est victime d'une succession de fuites diverses et variées qui mettent la société en difficulté. Si certaines fuites concernent la sortie de nouveaux jeux et ont pu avoir comme origine les médias qui testent les jeux en avant-première et aussi les sociétés d'édition qui s'occupent des guides de jeux; il y en a d'autres qui divulguent des documents plus anciens et qui semblent être en lien avec le piratage des serveurs de Nintendo ou de société collaborant avec Nintendo. Ainsi, régulièrement, des informations et des données confidentielles qui ne sont pas destinées à être partagées, sont publiées sur le net et en particulier sur le forum 4CHan. Le code source des anciennes consoles de Nintendo, notamment celui de la 3DS, a ainsi été intégralement publié comme le design des premières versions des Pokémon de la génération 2 (voir ici) ou encore des informations sur un certain Pokémon Rose (voir là.)

Si toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes, il est évident que Nintendo a un grave problème car certaines données sont sensibles et peuvent aider à la contrefaçon, au hack ou encore à l'émulation. Et ce n'est pas fini, puisque depuis ce week end, une nouvelle salve de données sensibles est disponible sur le net. On y trouve notamment des documentations, des prototypes, des actifs et des codes sources de plusieurs jeux, la master Rom de Super Mario RPG, le référentiel de développement complet pour l'émulateur Ensata de la Nintendo DS et pour les jeux Pokémon Diamant et Perle, et même des mails internes de Nintendo.

On ne rentrera pas plus dans les détails que vous pouvez retrouver sur différents sites, notamment sur Nintendo Soup et évidemment, on ne vous donner aucun lien pour télécharger ces données.