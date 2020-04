Pokémon Or : un coup d’œil sur les premières versions des Pokémon de la 2eme génération

Il y a deux ans, la démo de Pokémon Or conçu pour le la démo Space World de 1997 a refait surface sur le net, montrant le jeu dans sa phase bêta avec de nombreux éléments différents de la version finale (notamment la carte, la conception des dresseurs et même le pitch de départ). Aujourd'hui, d'autres documents concernant cette démo ont été partagés sur le net et si vous êtes fan des Pokémon, vous serez peut-être intéressé de voir à quoi ressemblait à l'origine les Pokémon de la génération 2. Retrouvez quelques-uns de ces Pokémon sur cette page, et toute la collection ICI.