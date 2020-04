Rumeur : Un dataminer aurait découvert des traces d'un Pokémon Rose annulé fin des années 90

Bien que Pikachu soit aujourd'hui la mascotte emblématique de Pokémon, les créateurs de la licence avaient pourtant opté initialement pour que ce soit Mélofée qui occupe cette fonction. Malgré le fait que les investisseurs de l'époque n'étaient pas tenté par ce choix à cause d'un manque de popularité du Pokémon, et une couleur rose jugée trop "girly", les créateurs avaient apparemment quelques projets pour ce personnage.

Ainsi, plus de 22 ans après la sortie de Pokémon Jaune, un dataminer répondant au nom de Dr.Lava nous relaye une découverte contenu dans du code source de la bêta de Pokémon qui a déjà fuité fin 2019 et dévoilant des sprites de Gorochu, la seconde évolution de Pikachu jamais vue à ce jour.

Jugé "vraisemblablement" authentique par l'intéressé, ce code source renfermerait apparemment des informations quant à l'existence au moment de la création de Pokémon Jaune d'un Pokémon Rose avec Mélofée en vedette. En plus de cette version hypothétique, des morceaux de cartes de jeu, ainsi que des fichiers audio de cris de Pokémon auraient également été retrouvés en fouillant le fameux morceau de code. Il ne reste plus qu'à voir quels autres éléments arrivera à tirer Dr.Lava de ce code source. Un article récapitulatif sera d'ailleurs bientôt accessible sur son site internet.

New Pokemon Leak:



There's been a new leak of Gen 1 development material, including reference to Pokemon Pink, a possible scrapped companion to Yellow. I tweeted bits & pieces today, but I'll publish a full article soon on my site https://t.co/sv0rVOIXfr. I'll keep you posted. pic.twitter.com/udushFAFC3