Pokémon Wonder : un nouveau concept d'aventure en pleine nature pour partir à la recherche des Pokémon

Il y a quelques jours, on vous a fait part d'un mystérieux projet nommé provisoirement Pokémon x Nature x Aventure (voir ici.) Depuis, le projet s'est dévoilé. Il s'agit de Pokémon Wonder, une nouvelle attraction du parc Yomiuri Land situé près de Tokyo au Japon. Il s'agit d'une aventure Pokémon sur le thème de l'harmonie avec la nature. Pas de plastique donc ou d'animatronique, l'idée est de partir à la recherche de Pokémon réalisés avec des matériaux naturels au plus proche de la nature dans une superbe forêt restée à l'état sauvage depuis près de 20 ans . Il y a deux parcours découpés en plusieurs zones pour six aventuriers qui doivent suivre les instructions et décoder les indices d'un nouveau professeur. Le but est d'essayer de retrouver tous les Pokémon cachés se fondant dans le décor sachant qu'il y a aussi des petits secrets... Un concept prometteur pour une attraction rafraîchissante qui se veut plus respectueuse de la nature.

Si vous avez prévu d'aller au Japon du côté de Tokyo plus précisément de la ville d'Inaki, sachez que l'attraction sera ouverte du 17 juillet 2021 au 3 avril 2022 . Retrouvez des images du parc et de l'attraction sur cette page. Plus d'infos sur le site officiel japonais.

Situé au cœur de Yomiuri Land, la forêt de 4 500 m2, qui n'a pas été touchée depuis environ 20 ans, vivez l'aventure " Pokémon WONDER" Ce n'est pas du CG, de l'anime ou des animaux en peluche.

Des plantes à la lumière du soleil, nous exprimons les " Pokemon" de diverses manières inédites avec le concept d'harmonie avec la " nature" . Les participants deviennent des chercheurs Pokémon, Devenez membre de l'équipe de recherche du Dr Creso.

Lisez attentivement les notes d'enquête, dans l' herbe, dans l'eau, dans le sol... Plus de 50 types de "Pokemon" sont cachés dans deux parcours.

Jusqu'à 6 participants peuvent participer en même temps pour une aventure durant environ 90 minutes.

Pour rappel, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront le 19 novembre 2021 et Légendes Pokémon : Arceus est attendu le 28 janvier 2022 .

Source : Pokemon