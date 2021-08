Légendes Pokémon : Arceus sort le grand jeu dans sa nouvelle bande-annonce

Le très attendu Légendes Pokémon : Arceus, qui sortira le 28 janvier 2022 , est revenu vers nous aujourd'hui dans le Pokémon Présents, avec une nouvelle bande-annonce et de nouvelles informations. Nous avons notamment appris que votre avatar sera en mesure de chevaucher des Pokémon pour explorer le vaste monde de la région d'Hisui (l'ancien nom de la région de Sinnoh) mais sera aussi en mesure de voler et de monter des Pokémon aquatique afin de se déplacer.

Des détails concernant cette région furent aussi dévoilés, tel le nom de la ville centrale de votre aventure Rusti-cité, ou encore le nom du professeur qui vous accompagnera à savoir le Professeur Lavande. Vous ferez partie du groupe galaxie qui cherche à explorer et à étudier cette nouvelle région et les Pokémon qui l'habitent. De tous nouveaux Pokémon furent aussi dévoilés comme Cerbyllin le Pokémon cerf ou encore le poisson fantomatique Paragruel qui vous servira de monture aquatique. De plus certains Pokémon aborderont des formes inédites dites "formes Hisui' comme Caninos ou encore Gueriaigle.

Enfin nous en avons appris plus sur le système de capture de Pokémon sauvages, certains vous fuiront et il faudra alors vous faire discret pour avoir une chance de les attraper, d'autres vous attaqueront frontalement et déclencheront un combat afin de les affaiblir. Le système de combat inhérent à la saga Pokémon se voit lui aussi remodeler dans ce nouveau jeu avec l'ajout de styles (rapide ou puissant) qui permettront à vos Pokémon d'attaquer plusieurs fois ou d'attaquer plus fort. Ainsi il y aura un système d'initiative qui permettra aux Pokémon rapide d'attaquer sur plusieurs tours de suite.

L'exploration sera au centre de l'aventure et vous pourrez établir un camp de base pour vous soigner, vous réapprovisionner ou encore pour discuter avec les Pnj vous accompagnant. Vous devrez ainsi mener à bien des missions principales mais aussi des missions secondaires et surtout découvrir les mystères du mal qui semble atteindre certains Pokémon et qui serait lié directement à Arceus lui-même, le tout en remplissant le tout premier Pokédex de l'histoire.

Que pensez-vous de ce renouveau de la saga que constitue Légendes Pokémon : Arceus ?

Attrapez, observez et étudiez les Pokémon sauvages pour créer et remplir le tout premier Pokédex de la région de Sinnoh dans Légendes Pokémon : Arceus, à venir sur Nintendo Switch. Légendes Pokémon : Arceus honore le gameplay des jeux Pokémon précédents tout y en incorporant de nouveaux éléments inspirés des jeux d'action et de rôle. Une aventure dans un Sinnoh du passé Embarquez pour la région de Sinnoh, où se sont déroulés les jeux Pokémon Diamant et Pokémon Perle, mais à une époque reculée, bien avant la création des Ligues Pokémon ou l'existence des premiers Dresseurs. La région n'est alors peuplée que de Pokémon sauvages vivant dans des environnements rudes, bien différents de ceux que vous avez pu connaître dans Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Attrapez des Pokémon Pour attraper des Pokémon dans Légendes Pokémon : Arceus, vous pouvez d'abord observer leurs comportements avant de les approcher discrètement pour leur lancer une Poké Ball, ou bien demander à votre partenaire Pokémon de vous aider ! Lancez simplement la Poké Ball contenant votre partenaire près d'un Pokémon sauvage pour entrer sans transition en phase de combat, puis donnez des ordres à votre Pokémon pour qu'il utilise les attaques qu'il a mémorisées. Rencontrez votre premier partenaire Pokémon Pour vous aider à compiler le premier Pokédex de la région dans cette nouvelle aventure, vous pourrez compter sur l'aide de Brindibou, Héricendre ou bien encore Moustillon ! Choisissez votre partenaire parmi ces trois compagnons arrivés avec un Professeur Pokémon qui les a rencontrés lors d'expéditions passées.