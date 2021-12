En novembre, la Nintendo Switch pulvérise des records de ventes en Europe

Le mois de novembre 2021 aura été prodigieux pour la Nintendo Switch en Europe. Alors que la console entre dans sa sixième année, on apprend que durant la semaine du 22 novembre 2021 , il s'est vendu plus de Nintendo Switch au Royaume-Uni et plus largement en Europe que durant n'importe quelle autre semaine sachant que le précédent record datait de novembre 2019. Autant dire que la dynamique est toujours là et qu'avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, elle devrait encore s'intensifier. La semaine précédente, ce sont les jeux Nintendo Switch qui pulvérisaient un record de ventes en Europe profitant d'une batterie de hits dont Metroid Dread , Mario Party Superstars, WarioWare : Get It Together ! et surtout Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante déjà, un des gros succès de la console avec plus de six millions de vente au cours de son week-end de lancement dans le monde.