Pourquoi Samus Aran ne parle quasiment pas dans Metroid Dread ?

Metroid Dread vient de sortir et tout le monde semble d'accord : c'est un grand jeu. Si vous êtes un fan de Metroid, vous savez forcément que le jeu est conçu comme une conclusion avec une intrigue remplie de rebondissements et de révélations. Cependant, si le jeu bénéficie de séquences parlées et même d'un localisation intégrale en français avec des voix fr, Samus reste quasiment muette- ou presque. Elle a notamment droit à une superbe scène qui nous permet d'entendre sa voix dans une langue qui lui est familière (voir vidéo ci-dessous...) Une scène forte mais qui pour certains joueurs a un goût de trop peu. En effet, contrairement à Metroid Fusion, l'épisode précédent, Metroid Dread ne nous donne pas accès aux pensées de Samus. Il faut donc se contenter de quelques expressions (notamment des yeux) pour comprendre son état d'esprit. Dans une entrevue récente accordée à GameSpot, Monsieur Yoshio Sakamoto, le papa de la série et producteur de Metroid Dread s'est expliqué sur ce choix :

Dans ce jeu, Samus parle à peine. La raison pour laquelle j'ai voulu le faire de cette façon est le thème principal de ce jeu, qui est redoutable. J'ai pensé que pour transmettre la situation actuelle de Samus ou ce que Samus pense en ce moment, cela serait mieux transmis au joueur non pas par des mots réels ou une voix réelle, mais plus par des acteurs ou des visuels. Je veux que le joueur pense : « Que se passe-t-il ? Que ressent Samus en ce moment ? » C'est pourquoi j'ai décidé d'aller de cette façon pour ce jeu.

Il a aussi expliqué pourquoi, il y a pas mal d'autres personnages qui, par contre, donnent de la voix dans le jeu :

Eh bien, il n'y a vraiment pas de sens profond à utiliser la voix. Bien sûr, il y a des scènes où il est juste plus facile de faire passer le message s'il y a des voix. Et bien sûr, une autre chose est l'atmosphère du jeu et l'atmosphère de la scène. Pour certaines scènes, c'est mieux et plus compréhensible si le joueur ne lit pas le texte, mais entend les voix. Et bien sûr, une autre chose est que dans les anciens jeux, c'était techniquement impossible ou la limitation de la taille des cartouches rendait très difficile l'utilisation des voix. Mais de nos jours, c'est tout à fait possible. Il existe de nombreux aspects liés à ce sujet, mais en tant que forme de présentation, je pense que les voix peuvent être utilisées pour transmettre en douceur le message du jeu au joueur. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'avoir des voix pour [Metroid Dread].

Alors auriez-vous voulu que Samus s'exprime plus dans Metroid Dread ou comprenez-vous les explications de Yoshio Sakamoto ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, Metroid Dread est disponible sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos retrouvez notre test de Metroid_Dread ICI ainsi que la revue de presse consacré au jeu, LA.