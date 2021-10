Metroid DREAD - Revue de Presse - Toutes les notes et tous les tests

Le Voilà ! Qui ? Albator, le capitaine corsaire ? Mais non voyons faut suivre : Metroid Dread ! (ça faisait longtemps qu'on ne vous l'avait pas faite, celle-là) Cela fera près de 15 ans qu'on y croyait plus mais depuis hier, Metroid Dread est enfin disponible en exclusivité sur Nintendo Switch en même temps que la Nintendo Switch - Modèle OLED; Et si vous vous demandez si le jeu est réussi, le moins que l'on puisse dire, c'est que la presse du monde entier est plutôt dithyrambique avec Nintendo Life qui lui met même 10/10 . Du côté de Nintendo-Master, via votre serviteur, c'est 8/10. Le jeu est très bon (et très difficile) mais manque un peu de surprises (même s'il y en a- rassurez-vous...) Il n'en reste pas moins qu'avec Metroid Dread, la Nintendo Switch tient son hit de fin d'année. Pour s'en convaincre, retrouvez ci-dessous une sélection de tests avec leurs notes et une citation.

Revue de presse Metroid Dread

Nintendo Life : 10/10 : "probablement le meilleur Metroid"

: : "probablement le meilleur Metroid" MyNintendoNews : 95/100 - "Metroid 2D à son apogée"

: 95/100 - "Metroid 2D à son apogée" Nintendo Town : 9,5/10 : "Un retour mémorable"

: : "Un retour mémorable" Gameblog : 9/10 : "une aventure exigeante, dense, difficile parfois, mais surtout merveilleusement bien orchestrée."

: "une aventure exigeante, dense, difficile parfois, mais surtout merveilleusement bien orchestrée." Game Informer : 9 / 10 : "une expérience formidable"

: : "une expérience formidable" IGN : 9 / 10 - "comporte les meilleurs combats de boss de tous les temps

- "comporte les meilleurs combats de boss de tous les temps Jeuxvideo.com : 18/10 : Metroid Dread est exceptionnel en tout points"

: : Metroid Dread est exceptionnel en tout points" Nintendo-Master.com : 8/10 : "Bien que plus classique qu'attendu, il saura tenir en haleine les fans et les joueurs émérites"

: "Bien que plus classique qu'attendu, il saura tenir en haleine les fans et les joueurs émérites" GameSpot – 8 / 10 : "les fans se sentiront comme à la maison"

: "les fans se sentiront comme à la maison" Destructoid – 8.5 / 10 " cela ne surprendra pas tout le monde mais vaut votre temps et votre argent"

cela ne surprendra pas tout le monde mais vaut votre temps et votre argent" Gamekult : 7/10 : "Le jeu est vraiment..." (Suite réservée aux abonnés)

Pour plus d'infos retrouvez notre test de Metroid_Dread ICI et notre test de la Nintendo Switch OLED, LA