Metroid Dread : les amiibo spéciaux Samus et E.M.M.I enfin disponibles

On peut dire que c'est quasiment un acte manqué. Les amiibo spéciaux Samus et E.M.M.I auraient du accompagner la sortie de Metroid Dread, le 8 octobre dernier ... Cependant, la pénurie historique de puces électroniques en aura décidé autrement. Repoussé pour une sortie début novembre , le pack réunissant l'amiibo Samus et l'amiibo E.M.M.I est finalement sorti il y a quelques jours, soit près d'un mois après la bataille sortie du jeu. Pour rappel, le nouvel amiibo de Samus permet d'abord d'obtenir une réserve d'énergie supplémentaire de 100 points et peut ensuite être utilisé pour recharger un peu l'énergie vitale de Samus (sachant que cela ne fonctionne qu'une fois par jour.) Quant à l'amiibo de l'E.M.M.I., il offre d'abord à Samus une grande réserve de 10 missiles supplémentaires et permet ensuit de recharger ses réserves de missiles (sachant que, là encore, ce n'est utilisable qu'une fois par jour.) Retrouvez nos images des deux amiibo sur cette page.

Notez qu'en Europe, les deux amiibo sont vendus uniquement en pack. Actuellement, ce pack est vendu entre (plus ou moins) 30 et 40 euros selon les enseignes (voir notamment notre lien partenaire Amazon.) Mais évidemment, comme tous les amiibo, son prix peut rapidement grimper. Alors avez-vous déjà ou allez-vous craquer malgré la disponibilité tardive ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Voir aussi :